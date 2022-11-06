Маск пообещал, что пользователи Twitter смогут прикреплять к твитам длинные тексты

Ранее Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире , о чем написал на своей странице в купленном им сервисе микроблогов. Напомним, недавно Илон Маск возглавил социальную сеть. Ожидается, что в сервисе микроблогов теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.

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