Маск пообещал, что пользователи Twitter смогут прикреплять к твитам длинные тексты
Илон Маск заявил, что далее последует монетизация для создателей любого вида контента.
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Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал, что скоро пользователи смогут прикреплять к своим твитам длинные тексты.
«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», - цитирует американского миллиардера РИА Новости.
Ранее Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире, о чем написал на своей странице в купленном им сервисе микроблогов. Напомним, недавно Илон Маск возглавил социальную сеть. Ожидается, что в сервисе микроблогов теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.