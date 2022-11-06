WP: США направили в сторону Ирана военные самолеты

Автор материала отмечает, что отправка самолетов является иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.

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В сторону Ирана направились американские военные самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после недавних сообщений о том, что страна якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Однако издание не уточняет, когда именно Соединенные Штаты отправили самолеты.

«Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии», - говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что отправка самолетов является иллюстрацией прочности и важности партнерских отношений между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравией.

Накануне власти Ирана объявили об успешном испытательном пуске ракеты-носителя Ghaem-100, способной выводить на околоземную орбиту космические спутники. Ракета изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой. Согласно техническим характеристикам, ракета способна поднять спутник весом до 80 кг на высоту 500 км.