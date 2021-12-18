Автоэксперт рассказал, как сберечь двигатель при наступлении аномальных морозов

Доцент кафедры эксплуатации автотранспорта Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов рассказал автомобилистам о существовании нескольких способов сберечь транспортное средство от вредного воздействия низких температур.

По словам эксперта, следует сохранять тепло, оставшееся после остановки двигателя, а также в обязательном порядке разогревать его перед запуском автомобиля.

В беседе с News.ru Зиманов объяснил, что современные машины в безветренную погоду способны обеспечивать легкий запуск двигателя через три-пять часов простоя, но если прошло больше времени, то требуется прогреть двигатель перед тем, как трогаться с места.

Автоэксперт объяснил, что на холостом ходу аккумулятор заряжается плохо, поскольку генератор не подает ему ток. На холостом ходу аккумулятор способен обеспечивать лишь «текущую работу автомобиля», поэтому перед длительной поездкой сначала рекомендуется «сделать небольшой кружочек».

«Можно запустить авто, проехаться на нем и снова повторить процедуру через несколько часов. Если такой возможности нет, то нужно попытаться сохранить тепло. Проще всего снять аккумулятор и хранить его в тепле, например дома. Другой вариант — хорошо закрыть моторный отсек чехлами, или положить на двигатель какой-нибудь старый тулуп, или пальто», - сказал Зиманов.

Ранее автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар назвал наиболее распространенную грубую ошибку, которую допускают водители в зимний период.