Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт рассказал, как сберечь двигатель при наступлении аномальных морозов

Анна Назайкина
12:48 18.12.2021
В частотности, рекомендуется сохранять тепло, оставшееся после остановки.
Автоэксперт рассказал, как сберечь двигатель при наступлении аномальных морозов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Доцент кафедры эксплуатации автотранспорта Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов рассказал автомобилистам о существовании нескольких способов сберечь транспортное средство от вредного воздействия низких температур.

По словам эксперта, следует сохранять тепло, оставшееся после остановки двигателя, а также в обязательном порядке разогревать его перед запуском автомобиля.

В беседе с News.ru Зиманов объяснил, что современные машины в безветренную погоду способны обеспечивать легкий запуск двигателя через три-пять часов простоя, но если прошло больше времени, то требуется прогреть двигатель перед тем, как трогаться с места.

Автоэксперт объяснил, что на холостом ходу аккумулятор заряжается плохо, поскольку генератор не подает ему ток. На холостом ходу аккумулятор способен обеспечивать лишь «текущую работу автомобиля», поэтому перед длительной поездкой сначала рекомендуется «сделать небольшой кружочек».

«Можно запустить авто, проехаться на нем и снова повторить процедуру через несколько часов. Если такой возможности нет, то нужно попытаться сохранить тепло. Проще всего снять аккумулятор и хранить его в тепле, например дома. Другой вариант — хорошо закрыть моторный отсек чехлами, или положить на двигатель какой-нибудь старый тулуп, или пальто», - сказал Зиманов.

Ранее автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар назвал наиболее распространенную грубую ошибку, которую допускают водители в зимний период.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Ярославлем
12:33 В стране и мире
В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября
07:07 В стране и мире
Видео
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
02:02 В стране и мире
В Египте выявили три первых случая заражения омикрон-штаммом
00:23 В стране и мире
ЦБ может отменить комиссию при переводах между своими счетами в разных банках
Популярное
В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября
Видео
Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося под Ярославлем автобуса
Назван прием, который повышает бодрящий эффект от кофе
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.