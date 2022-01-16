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Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с кибератаками на украинские госсайты

Роман Захаров
04:51 16.01.2022
Дмитрий Песков также сообщил, что уровень напряженности на границе с Украиной слишком высок.
Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с кибератаками на украинские госсайты
© Фото: pexels.com
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Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», - сказал Песков в интервью каналу CNN.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что обвинения в том, что за упомянутыми атаками якобы стояла Москва, являются «очередными бездоказательными обвинениями».

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков в ходе беседы также сообщил, что уровень напряженности на границе с Украиной слишком высок, поэтому российская сторона настаивает на прямом ответе на свои опасения.

«У нас слишком много напряженности на границе. У нас слишком много напряженности в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечет... больше проблем. И именно поэтому это очень и очень опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения», - объяснил он. 

В минувшую пятницу в украинском МИД заявили, что сайты внешнеполитического ведомства страны и некоторых других государственных органов временно не работают из-за хакерской атаки. Там подчеркнули, что госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позже спецслужбы и правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак, заявив параллельно о якобы причастности России к произошедшему.

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