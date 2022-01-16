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Мясников назвал безопасную дозу обезболивающих

Ян Брацкий
04:50 16.01.2022
По словам врача, подобный эффект может возникнуть после приема более 15 таблеток в течение месяца.
Мясников назвал безопасную дозу обезболивающих
© Фото: pixabay.com
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Слишком частый прием обезболивающих может вызывать медикаментозные боли. Об этом предупредил врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Россия 1». Подобный эффект может возникнуть после приема более 15 таблеток в месяц, отметил он.

Чаще всего таблетки применяют, чтобы унять головную боль. Мясников посоветовал не хвататься за аптечку при первом случае, а прибегнуть к немедикаментозным способам лечения этого недуга.

Ранее врач назвал лекарства, которые могут нанести серьезный вред здоровью, если их применять без назначения специалиста. Как рассказал Мясников, опасны при самолечении так называемые «таблетки под язык», которые люди обычно принимают для резкого снижения давления. По его словам, неосторожный прием таких лекарств может вызывать инфаркты, инсульты и острую почечную недостаточность.

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