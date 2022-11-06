ВФУ выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские националисты обстреляли Алчевск Луганской Народной Республики, выпустив по населенному пункту три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.35 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.
Накануне вооруженные формирования украинских боевиков выпустили по Сватово Луганской Народной Республики четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщалось.