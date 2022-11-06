ВФУ выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS

О пострадавших и масштабе повреждений пока ничего неизвестно.

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Украинские националисты обстреляли Алчевск Луганской Народной Республики, выпустив по населенному пункту три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.35 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Накануне вооруженные формирования украинских боевиков выпустили по Сватово Луганской Народной Республики четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщалось.