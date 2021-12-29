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Диетолог дал три главных совета по хранению новогодних салатов

Анна Назайкина
10:27 29.12.2021
Эксперт обратил внимание на то, что нельзя хранить майонезные салаты в холодильнике в открытом контейнере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал, сколько могут хранится новогодние салаты, приготовленные с использованием майонеза.

«Где-то порядка, наверное, 24 часов. При этом очень важно, чтобы они на столе долго не стояли. Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идет бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно. Всякий раз, доставая, мы снова этот процесс стимулируем», - сказал он.

Кроме того, по словам Гинзбурга, блюдо нельзя хранить в открытом контейнере, его требуется накрывать пищевой пленкой.

«Лучше всего, наверное, поставить весь салат, что мы приготовили, в холодильник и брать оттуда по мере того, как съедается та часть, которая съедается», - посоветовал эксперт.

Также специалист заметил, что для приготовления салата нужно использовать свежие продукты.

«Та же самая колбаса, или что мы туда еще накрошим, имеет свой срок годности. Если приготовили 31-го числа салат из колбасы, которую купили 21 декабря, то, наверное, долго такой салат, свои кондиции не сохранит», - добавил Гинзбург.

Ранее эндокринолог, диетолог Олеся Гурова предупредила, что для засолки рыбы в промышленном производстве используются жирные сорта, поэтому, приобретая такую продукцию на новогодний стол, стоит задумываться не столько о калорийности рыбы, сколько о количестве, которое планируется съесть.

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