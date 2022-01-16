Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация от COVID-19

Назальная вакцина против COVID-19, над созданием которой работают специалисты Центра имени Гамалеи будет двухкомпонентной. В случае, если раствор применяется в качестве бустера, то достаточно будет одного компонента. О том, как будет происходить применение назальной вакцины рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина - двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Как сообщали создатели назальной вакцины, безболезненный и с минимумом побочных эффектов препарат будет создавать дополнительный барьер для вируса в верхних дыхательных путях. Ранее Александр Гинцбург сообщил, что вакцина для детей всех возрастов и назальная вакцина от COVID-19 станут доступными уже в этом году.