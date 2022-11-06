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На площади 2000 квадратных метров: в селе в Свердловской области горит кафе

Максим Крюков
03:58 06.11.2022
Как отметили в МЧС, 14 человек были эвакуированы до прибытия спасателей.
На площади 2000 квадратных метров: в селе в Свердловской области горит кафе
© Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В селе Малая Лая Свердловской области произошел пожар в здании, где расположена кафе-гостиница. Возгорание, площадь которого составляет 2000 квадратных метров, было локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в 0:29 поступило сообщение о пожаре в селе Малая Лая. Было установлено, что происходит загорание кровли двухэтажного кафе-гостиницы. В 2:20 пожар был локализован на площади двух тысяч квадратных метров, распространения огня не допущено», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, 14 человек были эвакуированы до прибытия спасателей. Всего для ликвидации возгорания привлечено 33 человека и 13 единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне вечером в Крыму на плато Ай-Петри произошел пожар в заведении общепита и прилегающей к нему хозяйственной постройке. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составила более 400 квадратных метров. Отмечается, что посетителей в кафе на момент возгорания не было.

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