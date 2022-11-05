В Крыму на плато Ай-Петри горит кафе на площади 400 «квадратов»

В МЧС отметили, что посетителей в заведении на момент возгорания не было.

© Видео: ams_yalta, Angelina Abate/Telegram © Фото: ams_yalta, Angelina Abate/Telegram

В Крыму на плато Ай-Петри произошел пожар в заведении общепита и прилегающей к нему хозяйственной постройке. Площадь возгорания составляет более 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ликвидации пожара задействованы три единицы специальной техники и двенадцать человек личного состава. В ведомстве также отметили, что посетителей в кафе на момент возгорания не было.

Ранее стало известно, что количество погибших при пожаре в ресторанном комплексе «Полигон» в Костроме выросло до 13 человек. При этом еще четверо оказались пострадавшими. Сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2:37 5 ноября. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.