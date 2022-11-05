В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму на плато Ай-Петри горит кафе на площади 400 «квадратов»

Максим Крюков
23:41 05.11.2022
В МЧС отметили, что посетителей в заведении на момент возгорания не было.
© Видео: ams_yalta, Angelina Abate/Telegram © Фото: ams_yalta, Angelina Abate/Telegram
Читайте нас на:

В Крыму на плато Ай-Петри произошел пожар в заведении общепита и прилегающей к нему хозяйственной постройке. Площадь возгорания составляет более 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ликвидации пожара задействованы три единицы специальной техники и двенадцать человек личного состава. В ведомстве также отметили, что посетителей в кафе на момент возгорания не было.

Ранее стало известно, что количество погибших при пожаре в ресторанном комплексе «Полигон» в Костроме выросло до 13 человек. При этом еще четверо оказались пострадавшими. Сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2:37 5 ноября. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:22 В стране и мире
Иран запустил новую ракету-носитель, способную выводить на орбиту спутники
22:47 В стране и мире
Следователи допросили собственника клуба в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек
21:08 В стране и мире
Украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку
22:26 В стране и мире
Боевики «Джебхат-ан-Нусра»* и «Белые каски» готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб
20:06 В стране и мире
Видео
Эвакуировать и вернуть в строй: кадры работы экипажей БРЭМ на Украине
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.