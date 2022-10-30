Овечкин обогнал Гретцки по голам в пустые ворота в выездных матчах НХЛ

Теперь у него 31 гол, на один больше, чем у канадского хоккеиста.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обогнал канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота на гостевых матчах НХЛ. Его гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Нэшвилл Предаторз». Теперь у Овечкина 31 шайба в этой номинации, что на одну больше, чем у Гретцки.

Всего россиянин забросил 398 шайб на выездных матчах, в последней игре он уменьшил отставание от Гретцки по этому показателю до четырех шайб. Результат канадского рекордсмена - 402 гола.

Игра между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» завершилась со счетом 3:0.

Ранее Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он сделал это на матче против «Ванкувер Кэнакс», который завершился со счетом 6:4 в пользу «Вашингтона».