Су-30СМ и Су-35С в деле: кадры боевой работы истребителей ВКС РФ в ходе спецоперации

Во время одного из боевых вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских националистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач экипажи самолетов отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов.

Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из боевых вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских боевиков.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.