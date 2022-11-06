Су-30СМ и Су-35С в деле: кадры боевой работы истребителей ВКС РФ в ходе спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.
В ходе выполнения боевых задач экипажи самолетов отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов.
Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из боевых вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских боевиков.
Ранее были опубликованы кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.