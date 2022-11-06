Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт для бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), выступили перед военнослужащими, прибывшими для прохождения дополнительной подготовки в тыловые районы зоны специальной военной операции. Специально для них была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

«Я переживал, что люди будут уставшие, что им будет не до концерта, но видя их настроение, их отдачу и реакцию на наши песни и зажигательные номера я понял, что это нужно. Репертуар был подобран соответствующий. Это и современные песни и рок-композиции, мы сегодня говорили с нашим зрителем на одном языке», - признался художественный руководитель ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов.

После концерта военнослужащие поблагодарили артистов за выступление. Всего в ходе концертного турне ансамбль песни и пляски ЦВО посетит около 10 воинских частей Минобороны России.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов