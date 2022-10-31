В Благовещенске состоялся концерт для мобилизованных военнослужащих ВВО

Организаторы праздничной программы включили в нее песни, танцы, выступления всадников и постановочные бои на мечах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Благовещенске Амурской области в клубе Дальневосточного высшего командного общевойскового училища (ДВОКУ) для мобилизованных Восточного военного округа (ВВО) состоялся концерт. Перед защитниками выступили музыканты. Военнослужащие, для которых был подготовлен концерт, внимательно слушали, подпевали и поддерживали артистов аплодисментами.

«Настрой отличный, боевой. Я думал о прадеде, который воевал еще в Первую империалистическую войну и был награжден Георгиевским крестом IV степени. Мой дед добровольцем пошел на войну. Вот и я перед собой ставлю цель – не опозориться перед прадедами, чтобы мне не было стыдно», - рассказал мобилизованный военнослужащий Андрей.

В рамках концерта к амурским защитникам со словами поддержки обратились представители общественных и ветеранских организаций области. На площадке также работали волонтеры акции #Мывместе. В свою очередь военнослужащие, командование округа и руководство училища выразили благодарность творческому коллективу.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов