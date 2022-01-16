Гематолог объяснил появление синяков у пациентов с COVID-19

В некоторых случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут появляться гематомы. Это вызвано тем, что COVID-19 часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови. Для предотвращения этого нежелательного явления медики назначают больным антикоагулянты, рассказал врач-гематолог Павел Трахтман.

«Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией», - сказал врач в беседе с радио Sputnik.

Появление беспричинных синяков еще более очевидный повод обратиться к врачу, отметил он. Если человек не получал травм, это может свидетельствовать о нарушениях в системе кровообращения, которые категорически нельзя оставлять без внимания.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что развитие осложнений у заболевших новым омикрон-штаммом коронавируса может произойти в первые несколько дней. По словам главы ведомства, у заболевших учащается дыхание до 21-22 дыхательных движений в минуту. Более серьезный симптом - появление одышки и повышенная температура после этого периода, отметил Мурашко.