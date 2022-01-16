Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе

В Босфорском проливе временно заблокировано передвижение судов в обоих направлениях. Причиной затруднений стала поломка сухогруза, следовавшего через акваторию Босфора в Румынию.

Согласно имеющейся информации, неисправность привела к остановке сухогруза в районе моста Султана Селима Явуза. Об этом сообщает РИА Новоси со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

Ранее российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном в районе пролива Босфор. Как было установлено впоследствии, причиной происшествия стал отказ рулевого управления на судне Tahsin İmamoğlu. В результате случившегося никто, в том числе из 11 членов экипажа российского корабля, не пострадал.