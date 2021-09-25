Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Ян Брацкий
12:13 25.09.2021
В момент инцидента на борту российского судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
© Фото: Kubilaykdrh, Twitter
Читайте нас на:

Предварительной причиной происшествия в проливе Босфор, где этим утром столкнулись российский и турецкий сухогрузы, послужил отказ рулевого управления на турецком судне Tahsin İmamoğlu. Об этом заявили в судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит сухогруз «Русич-10».

«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05:00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном. "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», - цитирует РИА Новости заявление пароходства.

В компании уточнили, что в момент происшествия на борту российского сухогруза находилась команда из 11 человек, все граждане России. Никто из них не пострадал. О происшествии сообщила береговая охрана Турции. Она же направила к месту ЧП три спасательных катера и 14 буксиров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
07:46 В стране и мире
На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
10:36 Армия
Видео
Летающие над Арктикой: экипажи МиГ-29К Севфлота провели тренировки в экстремальных условиях
08:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области
Популярное
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
В соцсетях обсуждают «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Названы три неожиданных средства от головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.