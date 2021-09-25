Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Предварительной причиной происшествия в проливе Босфор, где этим утром столкнулись российский и турецкий сухогрузы, послужил отказ рулевого управления на турецком судне Tahsin İmamoğlu. Об этом заявили в судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит сухогруз «Русич-10».

«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05:00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном. "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», - цитирует РИА Новости заявление пароходства.

В компании уточнили, что в момент происшествия на борту российского сухогруза находилась команда из 11 человек, все граждане России. Никто из них не пострадал. О происшествии сообщила береговая охрана Турции. Она же направила к месту ЧП три спасательных катера и 14 буксиров.