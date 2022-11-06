Байден провел телефонные переговоры с Шольцем

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Американский лидер Джо Байден в воскресенье, 6 ноября, провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора политики обсудили Россию, помощь Украине и недавний визит главы немецкого правительства в КНР. Об этом сообщили в Белом доме.

«Лидеры обсудили недавний визит канцлера в Китайскую Народную Республику… согласились, что недавние ядерные угрозы России являются безответственными», - сказано в сообщении.

Политики также подчеркнули продолжающуюся приверженность США и Германии предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь.

Несколькими днями ранее в МИД РФ рассказали, что реагирование со стороны Москвы с применением ядерного оружия гипотетически допускается только лишь в ответ на агрессию, которая осуществляется с применением оружия массового уничтожения (ОМУ).

Или в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой находится существование страны. В ведомстве также отметили, что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.