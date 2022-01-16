Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку со страницы российской делегации

Роскомнадзор потребовал от компании Meta, которая владеет Facebook, разблокировать аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

После блокировки страницы ведомство отправило в адрес компании соответствующее письмо. В нем Роскомнадзор призвал снять ограничения со страницы делегации, а также объяснить причины их введения.

В воскресенье 16 января социальная сеть Facebook заблокировала страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Руководство соцсети сослалось на некий «запрещенный контент», хотя на странице публиковались только официальные заявления МИД РФ и российского руководства.

Позже в беседе со «Звездой» Константин Гаврилов рассказал, что МИД РФ также отправил соответствующую жалобу. По словам руководителя делегации, ситуация может быть связана с публикацией заявлений руководства по гарантиям безопасности.