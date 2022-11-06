Полиция Кишинева задержала 65 участников антиправительственной акции протеста

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В воскресенье полицейские в административном центре Кишинева задержали 65 человек в ходе масштабного митинга за отставку правительства и проведение досрочных. Противников Майи Санду обвинили в том, что во время акции они устраивали провокации по отношению к сотрудникам правоохранительных органов с целью дестабилизация обстановки.

«Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности», - сообщили в главном инспекторате полиции МВД Молдавии.

По данным правоохранителей, в акции протеста приняли участие 1,7 тысячи человек. При этом организаторы митинга называли цифру 50 тысяч.

Напомним, с 18 сентября в Молдавии проходит бессрочная акция оппозиции. Две недели назад протестующим удалось развернуть палаточный городок у президентского дворца в Кишиневе.