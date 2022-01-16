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Байден назвал захват заложников в Техасе «актом террора»

Иван Линдеманн
20:55 16.01.2022
Президент пообещал, что вместе с министром юстиции проведет работу над предотвращением подобных ситуаций в будущем.
Байден назвал захват заложников в Техасе «актом террора»
© Фото: Yuri Gripas, CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джо Байден дал оценку захвату заложников в синагоге в штате Техас. По мнению главы государства, случившееся являлось террористическом актом.

«Это был акт террора», - цитирует ТАСС выступление американского президента.

По словам Байдена, он провел беседу с министром юстиции Мерриком Гарландом. Президент пообещал, что вместе с главой ведомства проведет работу над предотвращением подобных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно, что вооруженный человек захватил заложников в синагоге города Колливилл в Техасе. По данным СМИ, он требовал освобождения из заключения своей сестры, которую осудили за нападение на военного.

Мужчина удерживал заложников несколько часов, территорию синагоги оцепил сотрудники ФБР и спецназ. Вскоре стало известно, что заложники освобождены и находятся в безопасности.

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