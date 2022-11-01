В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

Максим Крюков
03:17 01.11.2022
О повреждениях и пострадавших пока ничего неизвестно.
На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
© Фото: Pavlo Palamarchuk, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское интернет-издание.

«Сообщают о взрывах в Николаеве», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страна.ua».

Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили главы местных администраций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:34 В стране и мире
Видео
Путин объяснил причины приостановки участия России в зерновой сделке
18:44 В стране и мире
Видео
Провокации Запада и угроза безопасности: что известно о выходе РФ из зерновой сделки
17:55 В стране и мире
Видео
Путин пошутил про погоду в Сочи на встрече с Алиевым
17:23 Армия
Видео
В МО РФ объявили о завершении мероприятий частичной мобилизации
20:05 В стране и мире
Видео
Небензя заявил, что РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.