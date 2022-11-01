В стране и мире На Украине сообщили о взрывах в Николаеве Максим Крюков О повреждениях и пострадавших пока ничего неизвестно. © Фото: Pavlo Palamarchuk, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское интернет-издание. «Сообщают о взрывах в Николаеве», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страна.ua». Информации о повреждениях и пострадавших пока нет. Ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили главы местных администраций. Экспертное мнение и аналитика