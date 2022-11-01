На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
О повреждениях и пострадавших пока ничего неизвестно.
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В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское интернет-издание.
«Сообщают о взрывах в Николаеве», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страна.ua».
Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили главы местных администраций.