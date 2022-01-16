Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен

Юлия Шатилова
Елизавета Потейчук
21:16 16.01.2022
С развалом СССР в России начали появляться и новые мошеннические схемы, в которые активно влезали наивные граждане не от хорошей жизни. А с подписанием указа «О свободе торговли» всюду начали возникать стихийные рынки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Коробейников РИА Новости
Читайте нас на:

Спустя пару недель после официальной смерти Советского Союза и подписания Беловежских соглашений россияне проснулись уже в совсем другой стране. Однако новоселье веселым не вышло. Правительство Ельцина-Гайдара 2 января 1992 года отпустило цены, и посетители магазинов ужасались, завидев подорожание товаров в три, тридцать, а где-то и в триста раз.

Началась настоящая «шоковая терапия», ведь инфляция уже через пару месяцев достигла немыслимых 2500%. К концу января цена буханки хлеба достигла 50 рублей, когда в начале месяца она стоила два рубля. За катастрофическим ростом цен зарплаты не успевали, сбережения сгорали, а пенсии обесценивались.

Не было и работы: колхозы и заводы буквально встали. Многие брошенные выживать в мире капитализма люди начали спиваться, кто-то умирал от стрессов, а офицеры стрелялись из-за того, что им было нечем кормить собственных детей. Первый зампред правительства РФ в то время Егор Гайдар и его команда заверяли, что все идет по плану, а главное - очередей в магазинах больше нет.

Противники реформ Гайдара дали им название - «сплошной шок и никакой терапии» А 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли», который давал разрешение торговать где угодно «с рук, лотков и автомашин» без специальных разрешений.  Повсюду начали возникать стихийные рынки. В этом же году открылся и знаменитый Черкизовский рынок, где одевалась вся Россия.

Чтобы хоть как-то прокормить семью, вчерашние врачи и учителя бросали работу, брали клетчатые баулы и ехали за товарами за границу - в Китай, Турцию, где скупали все - от продовольственных продуктов и косметики до бытовой техники. Все, что подешевле, чтобы потом продать у себя на родине. Далее снова брали сумку и отправлялись за товаром, так в обиход вошло слово «челнок».

В новой России с развалом СССР начали появляться различные мошеннические схемы по отъему денег у наивных граждан. Актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова вспоминает, что он решил сниматься в рекламе МММ далеко не от хорошей жизни.  

«Я жил в нищете, перебивался с хлеба на воду, и вот еще хорошо эта реклама как спасательный круг, нам платили 200 баксов раз в месяц съемки были», - говорит Пермяков.

Пока в России едва сводили концы с концами, стартовала ваучерная приватизация, которую в народе метко прозвали «прихватизацией». И тогда людей вновь ограбили. Большинство граждан попросту не понимали, что нужно делать с ваучерами, продавая их уличным маклерам за бесценок или обменивая их на бутылку водки. Тогда в России широко распространилось имя главного приватизатора - Анатолия Чубайса, который любил пугать недовольных реформами возвращением коммунистов.

За океаном торжества не скрывали, растащить богатства империи - обыкновенный план действий США. В десятках стран схема отработана до мелочей сначала ослабленных - потом окончательно добитых «шоковыми реформами» под диктовку Вашингтона.  Обучать и опекать будущих российских младореформаторов из-за океана начали заранее. В Москву из США, чтоб уж наверняка, прилетел разработчик доктрины «шоковой терапии», американец Джеффри Сакс. Он как раз и стал руководителем группы экономических советников Бориса Ельцина, а также наставником Чубайса и Гайдара.

«Я его знал. Джеффри Сакс с большим одушевлением советовал делать то, о чем имел поверхностное представление. Мы были крайне глупы. Не все конечно, я был против кураторства западных экономистов и не только экономистов, к нам и военные приезжали курировать наши военные программы», - вспоминает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.

На пост председателя Госкомимущества в 1994 году был назначен Владимир Полеванов, в чьих руках оказались главные рычаги управления приватизацией. Сегодня он вспоминает, как ужаснулся, когда понял, что в организацию, в которой собраны все секретные данные о российской промышленности, в том числе и оборонной, пропуска имели сотрудники американских фирм.  Президент России Владимир Путин также не один раз говорил о том, что в правительстве страны работали кадровые сотрудники ЦРУ.

На сегодняшний день с трудом укладывается в голове то, как американские советники в эпоху Ельцина вообще могли влиять на важные стратегические решения, а также иметь беспрепятственный доступ  в высокие правительственные кабинеты. В США с 92-го года началась операция по доставке гуманитарной помощи под названием «Дающая надежду». Соединенные Штаты в итоге стали отправлять в РФ товары, согласно принципу «бери, Боже, что нам негоже». Так, страна превратилась в глобальную продуктовую помойку, куда Запад выбрасывал всю грязную еду. А символом помощи западных партнеров стали знаменитые «ножки Буша», начиненные антибиотиками и гормонами стали.

Если в 1991 году на российской территории работало 30 тысяч промышленных предприятий, построенных во времена СССР, то после приватизации их стало меньше в шесть раз. Народные богатства Советского Союза были проданы за бесценок, украдены и вывезены за рубеж - в основном в Америку. Были разрушены различные сферы жизни общества: экономика, наука, здравоохранение. От половины до 90% населения России оказались за чертой бедности. Чтобы оправиться от последствий лихих 90-х, России понадобилось ни одно десятилетие, однако все же граждане выжили и справились.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:10 В стране и мире
Глава делегации РФ на переговорах в Вене раскрыл детали блокировки страницы в Facebook
19:13 В стране и мире
Песков рассказал, почему РФ считает необходимым держать войска рядом с Украиной
21:16 В стране и мире
Видео
«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен
18:52 В стране и мире
Песков предупредил о постепенном вторжении НАТО на Украину
19:54 В стране и мире
статья
Менее смертелен, но более коварен: как в России готовятся дать отпор омикрон-штамму COVID-19
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.