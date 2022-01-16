«Сплошной шок и никакой терапии»: с чем столкнулась Россия в 1992 году после либерализации цен

Спустя пару недель после официальной смерти Советского Союза и подписания Беловежских соглашений россияне проснулись уже в совсем другой стране. Однако новоселье веселым не вышло. Правительство Ельцина-Гайдара 2 января 1992 года отпустило цены, и посетители магазинов ужасались, завидев подорожание товаров в три, тридцать, а где-то и в триста раз.

Началась настоящая «шоковая терапия», ведь инфляция уже через пару месяцев достигла немыслимых 2500%. К концу января цена буханки хлеба достигла 50 рублей, когда в начале месяца она стоила два рубля. За катастрофическим ростом цен зарплаты не успевали, сбережения сгорали, а пенсии обесценивались.

Не было и работы: колхозы и заводы буквально встали. Многие брошенные выживать в мире капитализма люди начали спиваться, кто-то умирал от стрессов, а офицеры стрелялись из-за того, что им было нечем кормить собственных детей. Первый зампред правительства РФ в то время Егор Гайдар и его команда заверяли, что все идет по плану, а главное - очередей в магазинах больше нет.

Противники реформ Гайдара дали им название - «сплошной шок и никакой терапии» А 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли», который давал разрешение торговать где угодно «с рук, лотков и автомашин» без специальных разрешений. Повсюду начали возникать стихийные рынки. В этом же году открылся и знаменитый Черкизовский рынок, где одевалась вся Россия.

Чтобы хоть как-то прокормить семью, вчерашние врачи и учителя бросали работу, брали клетчатые баулы и ехали за товарами за границу - в Китай, Турцию, где скупали все - от продовольственных продуктов и косметики до бытовой техники. Все, что подешевле, чтобы потом продать у себя на родине. Далее снова брали сумку и отправлялись за товаром, так в обиход вошло слово «челнок».

В новой России с развалом СССР начали появляться различные мошеннические схемы по отъему денег у наивных граждан. Актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова вспоминает, что он решил сниматься в рекламе МММ далеко не от хорошей жизни.

«Я жил в нищете, перебивался с хлеба на воду, и вот еще хорошо эта реклама как спасательный круг, нам платили 200 баксов раз в месяц съемки были», - говорит Пермяков.

Пока в России едва сводили концы с концами, стартовала ваучерная приватизация, которую в народе метко прозвали «прихватизацией». И тогда людей вновь ограбили. Большинство граждан попросту не понимали, что нужно делать с ваучерами, продавая их уличным маклерам за бесценок или обменивая их на бутылку водки. Тогда в России широко распространилось имя главного приватизатора - Анатолия Чубайса, который любил пугать недовольных реформами возвращением коммунистов.

За океаном торжества не скрывали, растащить богатства империи - обыкновенный план действий США. В десятках стран схема отработана до мелочей сначала ослабленных - потом окончательно добитых «шоковыми реформами» под диктовку Вашингтона. Обучать и опекать будущих российских младореформаторов из-за океана начали заранее. В Москву из США, чтоб уж наверняка, прилетел разработчик доктрины «шоковой терапии», американец Джеффри Сакс. Он как раз и стал руководителем группы экономических советников Бориса Ельцина, а также наставником Чубайса и Гайдара.

«Я его знал. Джеффри Сакс с большим одушевлением советовал делать то, о чем имел поверхностное представление. Мы были крайне глупы. Не все конечно, я был против кураторства западных экономистов и не только экономистов, к нам и военные приезжали курировать наши военные программы», - вспоминает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.

На пост председателя Госкомимущества в 1994 году был назначен Владимир Полеванов, в чьих руках оказались главные рычаги управления приватизацией. Сегодня он вспоминает, как ужаснулся, когда понял, что в организацию, в которой собраны все секретные данные о российской промышленности, в том числе и оборонной, пропуска имели сотрудники американских фирм. Президент России Владимир Путин также не один раз говорил о том, что в правительстве страны работали кадровые сотрудники ЦРУ.

На сегодняшний день с трудом укладывается в голове то, как американские советники в эпоху Ельцина вообще могли влиять на важные стратегические решения, а также иметь беспрепятственный доступ в высокие правительственные кабинеты. В США с 92-го года началась операция по доставке гуманитарной помощи под названием «Дающая надежду». Соединенные Штаты в итоге стали отправлять в РФ товары, согласно принципу «бери, Боже, что нам негоже». Так, страна превратилась в глобальную продуктовую помойку, куда Запад выбрасывал всю грязную еду. А символом помощи западных партнеров стали знаменитые «ножки Буша», начиненные антибиотиками и гормонами стали.

Если в 1991 году на российской территории работало 30 тысяч промышленных предприятий, построенных во времена СССР, то после приватизации их стало меньше в шесть раз. Народные богатства Советского Союза были проданы за бесценок, украдены и вывезены за рубеж - в основном в Америку. Были разрушены различные сферы жизни общества: экономика, наука, здравоохранение. От половины до 90% населения России оказались за чертой бедности. Чтобы оправиться от последствий лихих 90-х, России понадобилось ни одно десятилетие, однако все же граждане выжили и справились.