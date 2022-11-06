В Сочи несколько человек пострадали при обрушении балкона

© Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В воскресенье около семи часов вечера на улице Донской в Сочи произошло обрушение балкона в пятиэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Сейчас на месте происшествия работают 39 человек и десять единиц техники.

Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

Напомним, в августе произошел инцидент с многоквартирным домом в Омске. Нежилая часть многоэтажки, в которой находились душевые комнаты, в считанные секунды рухнула на глазах очевидцев.