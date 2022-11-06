Дела о пожаре в клубе в Костроме передадут в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о трагедии в кафе Костромы в центральный аппарат ведомства. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе "Полигон" в городе Костроме», - сказано в официальном сообщении.

В частности, Бастрыкин потребовал дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению полного круга лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности клуба.

Сигнал о пожаре в костромском клубе поступил спасателям в 2:37 в субботу, 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей. Заместитель начальника регионального управления МЧС по Костромской области Алексей Греков подтвердил, что при пожаре в развлекательном центре «Полигон» погибли 13 человек.

После этого появилась информация, что в Костроме задержали директора ООО «Империя», организовавшей работу клуба. Также задержали предполагаемого виновника пожара. Так, 23-летний мужчина подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.