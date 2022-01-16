Глава делегации РФ на переговорах в Вене раскрыл детали блокировки страницы в Facebook

Facebook заблокировал официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности. Руководитель делегации Константин Гаврилов в беседе со «Звездой» рассказал, с чем может быть связано подобное решение.

По словам Гаврилова, МИД РФ уже отправил соответствующую жалобу. На данный момент она осталась без ответа.

«Жалобу отправил МИД. Его проинформировал. Третий день без объяснений. Думаю, за наши репосты руководства по гарантиям», - поделился Гаврилов.

По словам руководителя делегации, на странице публиковались только официальные заявления МИД России и руководства страны. Делегация планирует обратиться в связи с этой проблемой к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.