Украинские боевики обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS

Информация о пострадавших и повреждениях в результате атаки уточняется.

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Украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

Националисты выпустили по Меловатке (Сватовского района ЛНР) четыре ракеты в 17:30. Сватово также было обстреляно четырьмя ракетами в 17:45. О пострадавших и разрушениях в результате атаки не сообщается.

В понедельник, 31 октября, украинские военные обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра. Очевидцы опубликовали кадры с места, на которых слышны звуки взрывов. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли возгорания.