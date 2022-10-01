Star: 25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Крупная авария с участием общественного транспорта произошла в турецкой Шанлыурфе, сообщила в субботу 1 октября газета Star.

По данным СМИ пассажирский автобус и груженый сеном пикап столкнулись и опрокинулись на шоссе Шанлыурфа-Газиантеп. В ДТП пострадали 25 человек.

«Пострадавших водителей и 23 пассажиров каретами скорой помощи доставили в больницы региона», - сообщило издание.

На месте происшествия работали большое количество экипажей полиции, жандармерии, пожарной охраны и скорой помощи. Автомобильное сообщение на магистрали было заблокировано в течение часа.

По данным издания, причиной аварии стало нарушение правил обгона.

«Авария произошла в результате того, что водители маневрировали, чтобы избежать столкновения из-за неправильного обгона», - написала газета.

Ранее сообщалось, что в Египте погибли восемь человек и 43 пострадали в ДТП с участием автобуса с туристами на дороге, соединяющей Суэц с зоной отдыха на Красном море Айн-Сохна.



