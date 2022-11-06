Кроватка посреди руин: кадры последствий страшного обстрела центра Донецка из РСЗО HIMARS
Украинские боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня «Град» и HIMARS, многие дома полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В результате ракетного удара украинских националистов по частному сектору Донецка многие дома оказались полностью разрушены. Накануне вечером атаке подверглись Киевский, Ленинский и Буденовский районы города.
По информации Совместного центра по контрою и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары наносились из «Градов» и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.
Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб города. Местные жители пытаются разбирать завалы, чтобы найти уцелевшие ценные вещи. По предварительным данным, погибших в результате очередного обстрела со стороны киевского режима нет.