Украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку
Обстрелу подвергся Киевский район города.
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В субботу вечером украинские боевики из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли Киевский район Донецка. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Националисты выпустили по городу 20 ракет. О погибших и пострадавших, а также разрушениях в данный момент не сообщается. Кроме того, по Киевскому району выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.
Напомним, на днях автобус с людьми попал под обстрел в Донецке. В результате атаки пострадали несколько человек.
Одну из раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.