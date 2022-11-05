Украинские боевики выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку

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В субботу вечером украинские боевики из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли Киевский район Донецка. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Националисты выпустили по городу 20 ракет. О погибших и пострадавших, а также разрушениях в данный момент не сообщается. Кроме того, по Киевскому району выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

Напомним, на днях автобус с людьми попал под обстрел в Донецке. В результате атаки пострадали несколько человек.

Одну из раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии.