Путин заявил, что Польша не отказалась от идеи поглощения Украины
Польша до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.
«А идейка то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Также как, наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом — идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши», - сказал глава государства.
Напомним, ранее директор службы Внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что в Варшаве пытаются скрыть экспансию на Западную Украину. Польское руководство планировало, что в сложившейся на геополитической арене ситуации ни Украина, ни США, ни РФ не смогут заметить, как Варшава методично готовится к захвату украинских территорий.
В Польше, как считают в СВР, рассчитывали на то, что конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, и тогда всем придется признать такой захват просто как факт.