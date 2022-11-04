Путин заявил, что Польша не отказалась от идеи поглощения Украины

По словам российского президента, об этом никто почти не знает.

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Польша до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.

«А идейка то, она жива. И идея поглощения Украины, она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Также как, наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом — идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши», - сказал глава государства.

Напомним, ранее директор службы Внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что в Варшаве пытаются скрыть экспансию на Западную Украину. Польское руководство планировало, что в сложившейся на геополитической арене ситуации ни Украина, ни США, ни РФ не смогут заметить, как Варшава методично готовится к захвату украинских территорий.

В Польше, как считают в СВР, рассчитывали на то, что конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, и тогда всем придется признать такой захват просто как факт.