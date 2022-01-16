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В Госдуме разъяснили инициативу запретить продажу алкоголя в выходные дни

Елизавета Потейчук
18:03 16.01.2022
Депутат Хамзаев напомнил, что в РФ после принятия запрета на продажу алкоголя ночью снизилась преступность, несмотря на критику идеи.
В Госдуме разъяснили инициативу запретить продажу алкоголя в выходные дни
© Фото: Grape Things, Pexels
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Депутат Государственной думы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев объяснил идею собственного законопроекта о запрете продажи алкогольной продукции в России по выходным дням.

Парламентарий заявил, что в нашей стране количество потребляемого алкоголя очень высоко, и данный фактор негативно сказывается на демографии, портит статистику криминогенности, что в целом влияет на экономику.

«Надо понимать, что в тех правильных шагах, которые государство и общество в целом делают не экономические интересы, а вопросы, связанные со здравоохранением, защитой. Потому что алкоголь - это сильнейший уничтожитель иммунитета», - сказал Хамзаев в беседе с RT.

Парламентарий также напомнил, что в РФ снизились показатели преступности, особенно ночью. Это явление стало наблюдаться именно после введения запрета на продажу алкоголя по ночам, невзирая на критику данной инициативы. По мнению Хамзаева, законопроект, ограничивающий продажу алкоголя по выходным, позволит снизить процент потребления спиртного среди населения, причем, говорит депутат, схожая инициатива действует на территории ряда стран Европы.

Напомним, что Султан Хамзаев объяснил идею ограничения продажи спиртных напитков по выходным защитой здоровья россиян. Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

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