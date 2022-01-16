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В Госдуме выступили с идеей запретить продажу алкоголя в выходные

Елизавета Потейчук
14:48 16.01.2022
Султан Хамзаев также предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.
В Госдуме выступили с идеей запретить продажу алкоголя в выходные
© Фото: Clam Lo Pexels
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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в выходные дни в России необходимо ограничить продажу алкоголя. По его словам, важность принятия данных мер обусловлена защитой здоровья россиян.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», - цитирует Ura.ru слова парламентария.

Подобная практика хорошо распространена в мире и способствует снижению объема потребления алкоголя населением, считает Хамзаев. Депутат также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

Ранее в Госдуме предложили размещать предупреждающие картинки на алкогольной продукции. По словам Султана Хамзаева, размещение «страшных картинок» на алкогольной продукции по аналогии с табачной поможет предупредить россиян о последствиях употребления спиртного. Он добавил, что данную идею пообещали изучить в Минздраве РФ.

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