В Госдуме выступили с идеей запретить продажу алкоголя в выходные

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в выходные дни в России необходимо ограничить продажу алкоголя. По его словам, важность принятия данных мер обусловлена защитой здоровья россиян.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», - цитирует Ura.ru слова парламентария.

Подобная практика хорошо распространена в мире и способствует снижению объема потребления алкоголя населением, считает Хамзаев. Депутат также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

Ранее в Госдуме предложили размещать предупреждающие картинки на алкогольной продукции. По словам Султана Хамзаева, размещение «страшных картинок» на алкогольной продукции по аналогии с табачной поможет предупредить россиян о последствиях употребления спиртного. Он добавил, что данную идею пообещали изучить в Минздраве РФ.