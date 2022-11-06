Появились первые данные о погибших при крушении пассажирского самолета в Танзании

Утверждается, что главный санитарный врач области Кагера подтвердил гибель троих человек.

© Фото: ItsBrianObuya, Twitter

Как минимум три человека погибли в авиакатастрофе в Танзании, где пассажирский самолет рухнул в озеро Виктория, передает местное издание Citizen.

Ранее авиакомпания Precision Air сообщала, что в результате произошедшего пострадали по меньшей мере 26 человек.

«Главный санитарный врач области Кагера Исезанда Каники подтвердил гибель троих человек в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория», - пишет газета в Twitter.

Утверждается, что жертвами авиационного происшествия, по последним данным, стали двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.