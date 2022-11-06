Корреспондент «Звезды» показал окопы легендарного «Муравейника» у Донецкого аэропорта

За восемь лет боев все деревья здесь повалены снарядами и их осколками. Все окрестности превратились в выжженную землю. Теперь украинские националисты отсюда выбиты, что поможет нашим бойцам и дальше развивать наступление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Легендарный «Муравейник» у Донецкого аэропорта выглядит сейчас так - повсюду разбросаны сгоревшие американские броневики и другая техника. В окопах можно найти огромное количество иностранного оружия и боеприпасов. Корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову удалось найти даже пулемет Браунинга M2.

Эти позиции украинских боевиков под Донецким аэропортом долго стояли костью в горле у бойцов ДНР. С высот националисты контролировали округу, а укрепления вокруг невозможно было пробить артиллерией. Наша съемочная группа - первые журналисты, кто проходит по траншеям противника. Их сопровождают бойцы батальона Народной милиции «Русь».

За восемь лет боев все деревья здесь повалены снарядами и их осколками. Все окрестности превратились, по сути, в выжженную землю. Причем, в буквальном смысле. Теперь украинские националисты отсюда выбиты, что поможет нашим бойцам и дальше развивать наступление.

Ранее наш корреспондент рассказал, как российские танки выдавливают украинских националистов из Донецкой народной республики.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.