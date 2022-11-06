Глава ЕК представит план помощи Киеву на 18 миллиардов рублей

В Брюсселе ожидают, что другие страны также окажут сопоставимую помощь Киеву.

© Фото: Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, что на следующей неделе представит план финансовой поддержки Киева в 2023 году. Объем помощи достигнет 18 миллиардов евро.

«Уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц, общая сумма в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году», - говорится в заявлении ЕК, передает РИА Новости.

Отмечается, что поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в Евросоюз. В Брюсселе ожидают, что и другие страны также окажут сопоставимую помощь Киеву.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют киевским властям около двух с половиной миллионов долларов в час.

По его мнению, необходимо объяснить гражданам Соединенных Штатов, почему Украине оказывается такая помощь, должны ли США присутствовать в данном конфликте и какой исход желают увидеть американские власти.