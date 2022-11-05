Американский генерал в отставке: США выделяют Киеву $2,5 млн в час

Как отметил Джозеф Кит Келлог, необходимо объяснить гражданам Соединенных Штатов, почему Украине оказывается такая помощь и должны ли США присутствовать в данном конфликте.

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Соединенные Штаты Америки выделяют киевским властям около двух с половиной миллионов долларов в час. Об этом рассказал американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

«США выделяют Украине порядка $2,5 млн в час. Это деньги американских налогоплательщиков», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил Келлог, необходимо объяснить гражданам Соединенных Штатов, почему Украине оказывается такая помощь, должны ли США присутствовать в данном конфликте и какой исход желают увидеть американские власти.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и главой Минобороны страны Алексеем Резниковым. На встрече Джейк Салливан объявил о дополнительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 400 миллионов долларов. Также советник Джо Байдена подтвердил, что Штаты продолжат оказывать экономическую и гуманитарную помощь Украине.