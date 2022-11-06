В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сила страны в сплоченности: как День народного единства обретает новые смыслы в современных реалиях

Станислав Иващенко
17:09 06.11.2022
Россия неоднократно сталкивалась с угрозами национальному суверенитету. Отстоять безопасность и мирное небо удавалось только благодаря мужеству и стойкости нашего народа.
Сила страны в сплоченности: как День народного единства обретает новые смыслы в современных реалиях
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Сплоченность народа - та самая сила, которая позволяет государствам переживать самые страшные и тяжелые испытания. Истинность слов из завещания Ярослава Мудрого уже не раз была проверена временем. И сейчас, когда братские русский и украинский народы вступили в тяжелую полосу испытаний, они особенно актуальны.

Проблема кризиса на Украине сейчас вообще так или иначе проявляется в каждом разговоре и каждом событии. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства тоже не обошлось без этой темы.

Вместе с президентом Владимиром Путиным в возложении участвовали волонтеры и участники молодежных организаций, которые много делают для помощи беженцам с Украины и для восстановления освобожденных территорий.

Разговор о событиях на Украине и о важности исторической памяти продолжился в московском Манеже. Владимир Путин осмотрел масштабную выставку, посвященную общей истории России и Украины - от основания древнерусского государства до наших дней и провел встречу с историками и представителями традиционных религий России.

Россия неоднократно сталкивалась с угрозами национальному суверенитету. Отстоять безопасность и мирное небо над нашими головами удавалось только благодаря мужеству и стойкости нашего народа. Так было во время Великой Отечественной войны, так будет и впредь.

О том, как в России отметили День народной единства и почему в нынешних условиях этот праздник обретает новые глубинные смыслы и значения, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:48 В стране и мире
Глава ЕК представит план помощи Киеву на 18 миллиардов рублей
16:55 В стране и мире
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
16:49 В стране и мире
Видео
В Костроме арестовали организатора работы сгоревшего клуба «Полигон»
16:08 В стране и мире
Появились первые данные о погибших при крушении пассажирского самолета в Танзании
16:07 В стране и мире
В шлюз дамбы Каховской ГЭС попала ракета РСЗО HIMARS
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.