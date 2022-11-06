Сила страны в сплоченности: как День народного единства обретает новые смыслы в современных реалиях

Россия неоднократно сталкивалась с угрозами национальному суверенитету. Отстоять безопасность и мирное небо удавалось только благодаря мужеству и стойкости нашего народа.

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Сплоченность народа - та самая сила, которая позволяет государствам переживать самые страшные и тяжелые испытания. Истинность слов из завещания Ярослава Мудрого уже не раз была проверена временем. И сейчас, когда братские русский и украинский народы вступили в тяжелую полосу испытаний, они особенно актуальны.

Проблема кризиса на Украине сейчас вообще так или иначе проявляется в каждом разговоре и каждом событии. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства тоже не обошлось без этой темы.

Вместе с президентом Владимиром Путиным в возложении участвовали волонтеры и участники молодежных организаций, которые много делают для помощи беженцам с Украины и для восстановления освобожденных территорий.

Разговор о событиях на Украине и о важности исторической памяти продолжился в московском Манеже. Владимир Путин осмотрел масштабную выставку, посвященную общей истории России и Украины - от основания древнерусского государства до наших дней и провел встречу с историками и представителями традиционных религий России.

Россия неоднократно сталкивалась с угрозами национальному суверенитету. Отстоять безопасность и мирное небо над нашими головами удавалось только благодаря мужеству и стойкости нашего народа. Так было во время Великой Отечественной войны, так будет и впредь.

О том, как в России отметили День народной единства и почему в нынешних условиях этот праздник обретает новые глубинные смыслы и значения, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».