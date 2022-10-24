ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО HIMARS

Всего из 19 выпущенных ракет три попали в Каховскую ГЭС, как сообщили в области.

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Украина выпустила 19 снарядов из РСЗО HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется при этом, что критических разрушений нет и станция продолжает работать.

Ранее Россия призвала Совет Безопасности ООН не допустить провокации на Каховской ГЭС. Постоянный представитель РФ при организации считает, что украинские военные специально нацеливают свои ракеты на дамбу ГЭС.