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Мэр Одессы поддержал снос памятника Екатерине II

Виктория Ивашечкина
14:24 05.11.2022
На ближайшей сессии горсовета данный вопрос вынесут на рассмотрение.
Мэр Одессы поддержал снос памятника Екатерине II
© Фото: Peter Seyfferth, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Вопрос, касающийся сноса, вынесут на ближайшее заседание горсовета согласно итогам голосования.

Ранее мэр в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II. Также он был обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому». В октябре Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос.

«Голосование дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», - написал Труханов в социальной сети Facebook*.

На ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение.

В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что в Польше снесут еще четыре памятника Красной армии. По словам польских представителей, эти памятники якобы символизируют коммунизм и «преступления Советского Союза». 

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