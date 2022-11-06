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Джонсон отказался от выборов премьер-министра из-за риска потерять миллионные доходы

Сергей Лебедев
16:11 06.11.2022
В случае проигрыша могла бы упасть его привлекательность для мировой аудитории.
Джонсон отказался от выборов премьер-министра из-за риска потерять миллионные доходы
© Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, GlobalLookPress
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Борис Джонсон снял свою кандидатуру с выборов на должность премьер-министра страны Великобритании из-за опасения потерять миллионные доходы от публикации мемуаров и выступлений. Об этом сообщает The Guardian.

По данным журналистов, в случае проигрыша Бориса Джонсона Риши Сунаку упала бы его привлекательность для мировой аудитории. В таком случае экс-премьер мог лишиться 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Напомним, 25 октября король Англии Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Политик вступил в должность после аудиенции с правителем.

Его соперником может стать Борис Джонсон. Однако тот не выдвинул свою кандидатуру на выборы. В качестве объяснения своей позиции он сказал, что сейчас не то время.

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