Джонсон отказался от выборов премьер-министра из-за риска потерять миллионные доходы
В случае проигрыша могла бы упасть его привлекательность для мировой аудитории.
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Борис Джонсон снял свою кандидатуру с выборов на должность премьер-министра страны Великобритании из-за опасения потерять миллионные доходы от публикации мемуаров и выступлений. Об этом сообщает The Guardian.
По данным журналистов, в случае проигрыша Бориса Джонсона Риши Сунаку упала бы его привлекательность для мировой аудитории. В таком случае экс-премьер мог лишиться 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Напомним, 25 октября король Англии Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Политик вступил в должность после аудиенции с правителем.
Его соперником может стать Борис Джонсон. Однако тот не выдвинул свою кандидатуру на выборы. В качестве объяснения своей позиции он сказал, что сейчас не то время.