В стране и мире В Танзании рухнул пассажирский самолет с 53 людьми на борту Анна Назайкина По последним данным, с упавшего в озеро Виктория борта уже удалось вытащить 24 человека. © Видео: dymkag, Twitter © Фото: dymkag, Twitter Читайте нас на: В Танзании рухнул пассажирский самолет с 53 людьми на борту. Кадры борта, упавшего в озеро, опубликовали очевидцы в социальных сетях. Как сообщает Tanzania Business Insight, в самолете находились 49 пассажиров, а также четыре члена экипажа. Как утверждается, борт направлялся из столицы Дар-эс-Салама в город Мванзу. По последним данным, из упавшего в озеро Виктория самолета уже удалось вытащить 24 человека. В настоящий момент спасательная операция продолжается. Экспертное мнение и аналитика