В Танзании рухнул пассажирский самолет с 53 людьми на борту
По последним данным, с упавшего в озеро Виктория борта уже удалось вытащить 24 человека.
© Видео: dymkag, Twitter © Фото: dymkag, Twitter
В Танзании рухнул пассажирский самолет с 53 людьми на борту. Кадры борта, упавшего в озеро, опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Как сообщает Tanzania Business Insight, в самолете находились 49 пассажиров, а также четыре члена экипажа.
Как утверждается, борт направлялся из столицы Дар-эс-Салама в город Мванзу.
По последним данным, из упавшего в озеро Виктория самолета уже удалось вытащить 24 человека. В настоящий момент спасательная операция продолжается.