В Сербии отвергли план Германии и Франции по урегулированию в Косове

По словам министра, Сербии было бы тяжело воспринимать возможное членство Косова в ООН, так как это означает признание независимости республики.

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В Белграде отказались от плана урегулирования в Косове, предложенного Берлином и Парижем. Проектом предполагается членство непризнанной республики в ООН без формального признания Белградом. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

«В нем отправная точка, что независимость Косово - уже решенный вопрос, но мы этого не приемлем», - сказал глава внешнеполитического ведомства в беседе с изданием «Вечерне новости».

По словам министра, Сербии было бы тяжело воспринимать возможное членство Косова в Организации Объединенных Наций.

«Вывод Совета национальной безопасности - данное предложение для нас неприемлемо и все мы проголосовали "за" этот вывод... Все мы проголосовали "за" этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно», - заявил Дачич.

Накануне появились сообщения, что спецназ Косова выдвинулся к Митровице. В социальных сетях появились кадры, на которых показано движение бронированных автомобилей. Впоследствии в самопровозглашенной республике опровергли эти сведения.

Ситуация в регионе обострилась после того, как Приштиной был введен запрет на сербские автомобильные номера. Тем, кто их не сменил, выписывают штрафы. На этом фоне сербы начали покидать должности в госструктурах Косова до момента, пока новое правило не перестанет действовать.