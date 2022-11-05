СМИ: спецназ Косова выдвинулся к Митровице

Ранее стало известно, что косовские сербы начали уходить из правительства и полиции самоправозглашенной республики.

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Спецназ непризнанного Косова начали стягивать к Митровице, пишет сербское издание «Новости». СМИ ссылается на опубликованное в косовском издании Koha видео.

На опубликованных кадрах показано движение бронированных автомобилей. В заголовке сербской газеты утверждается, что премьер Косова Альбин Курти «хочет войны». По данным газеты «Вечерне новости» отряды спецназа стягиваются на север Косова и Метохии.

Ситуация в регионе обострилась из-за того, что неделе Приштина установила запрет на сербские автономера. Тех, кто не успел их сменить, власти штрафуют. На этом фоне сербы начали покидать должности в госструктурах Косова до того, пока не отменят новое правило. С постов ушли несколько глав муниципалитетов, из косовского парламента вышли депутаты, уходят работники судов, прокуратуры и полиции.

Во вторник, 1 ноября, стало известно, что военная техника Сербии направилась к административной линии с Косово и Метохией. Глава сербского оборонного ведомства подчеркнул, что никто не стремится к военному столкновению, однако армия страны «готова выполнить любую задачу».