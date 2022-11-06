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«Температурная вспышка»: синоптик рассказал о предстоящем тепле в столице

Виктория Ивашечкина
15:43 06.11.2022
В первый день недели дневная температура повысится до плюс 1 - плюс 3 градуса.
«Температурная вспышка»: синоптик рассказал о предстоящем тепле в столице
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Москвичей на будущей неделе ждет температурная вспышка. На пик тепло выйдет к середине недели - до плюс 10, а с середины месяца в столице ожидается мощное арктическое вторжение, из-за него и ударят морозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ноябрь в Центральной России, в том числе в Москве, стартовал с довольно холодных позиций. На настоящий момент средняя температура воздуха первой декады оказалась более чем на два градуса ниже положенного», - отметил он.

Так, в первый день недели дневная температура повысится до плюс 1 - плюс 3, во вторник, когда смешанные осадки перейдут в дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 4 - плюс 6, передает РИА Новости.

«Показания термометров выйдут к середине недели, когда даже ночами станет не ниже плюс 1 - плюс 6, а в разгар дня столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 5 до плюс 10», - рассказал синоптик.

К воскресенью «энергия тепловой пушки иссякнет» и с середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье шестого ноября возможно образование «техногенной гололедицы». В понедельник, 7 ноября, не исключена уже настоящая гололедица. Синоптики в этот день ожидают понижение температуры до нуля градусов и ветер. Водителей ранее просили сменить шины на зимние и быть осторожнее за рулем.

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