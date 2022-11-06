Израильский журналист отметил Зеленского в посте с фото украинского боевика со свастикой

Представитель прессы выразил надежду на то, что запечатленное на снимке - это нераспространенное явление.

© Фото: Vincenzo Circosta, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

В Израиле возмутились фотографией украинского боевика со свастикой на рюкзаке. Журналист The Jerusalem Post Звика Клейн сделал в своем Twitter пост с коллажем, на котором видно изображение нацисткой символики.

Представитель прессы выразил надежду на то, что запечатленное на снимке - это нераспространенное явление.

«Украинский солдат-еврей вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика», - написал он в соцсети.

Кроме того, израильский журналист отметил в публикации президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что «изучил бы этот вопрос».

Ранее военный историк, политолог, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал «Звезде» о значении символики украинского националистического батальона «Азов»*.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.