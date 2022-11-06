Daily Mail: телефон Трасс вряд ли взломали, когда она была в России

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Телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс вряд ли взломали, когда она в феврале была с визитом в Москве. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на осведомленных чиновников.

Ранее британские СМИ сообщали, что личный телефон Лиз Трасс был взломан якобы «российскими агентами», когда она находилась на посту министра иностранных дел страны. Детали инцидента, как утверждалось, скрыли занимавший тогда пост премьера Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс.

«Лиз приняла серьезные меры предосторожности в России. Ей дали одноразовый телефон, а самолет, на борту которого она прибыла, не оставался на территории России, чтобы гарантировать, что его системы связи не будут взломаны», - цитирует издание слова источника.

Утверждается, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи не знали о взломе телефона Трасс. До того момента, как некто уведомил офис экс-премьера о нарушении правил безопасности, он согласился передать имеющиеся у него сообщения.

В конце октября появилась информация, что личный телефон Лиз Трасс летом взломали хакеры. Утверждалось, что в «чужие» руки попали переговоры с высокопоставленными международными министрами иностранных дел о ситуации вокруг Украины, включая подробные обсуждения поставок оружия.