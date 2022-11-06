«Небо освещалось красным»: жители Донецка об обстреле центра города из РСЗО HIMARS

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Ленинского района Донецка рассказали корреспонденту «Звезды» об обстреле украинских националистов. Взрывы начали раздаваться один за другим, говорят люди. Большинство из них даже не успели выбежать на улицу и укрылись в своих домах.

«Я сидел в спальне, когда раздался громкий взрыв. Он осветил весь лес за окном. Я слышал четыре взрыва. Каждый раз небо над лесом освещалось красным. Ощущение, что взрывалось в воздухе. Мы пережили не один обстрел, когда падает на землю – это другой звук. Сейчас было что-то необычное», - рассказал один из жителей частного сектора.

Взрывы были такой силы, что стекла в окнах мгновенно превращались в пыль, а крыши с домов просто сносило. Сейчас улицы и дворы в пострадавшем районе завалены бетонными блоками, фрагментами кровли и битым кирпичом.

«Наверно, три раза было. Я уже потом уши закрыла, спряталась. Минут пять посидела, вышла на улицу, а там ничего не видно, пыль и света нет. У меня нет окон, нет крыши, нет сарая и животных - ничего нет. Одни стены стоят, слава Богу. Дома у нас старые», - призналась одна из жительниц Ленинского района.

То, что в результате обстрела боевиков никто не пострадал можно считать чудом. Многие из жителей сейчас пытаются разбирать завалы, чтобы найти уцелевшие ценные вещи.

«Мы были в доме напротив, когда услышали страшный звук, как осыпаются стекла, непонятно что. Я начала звать ребенка, прятаться, укрываться. Бух-бух-бух без конца. Потолок обвалился, стекла вылетели. Когда все успокоилось, мы вышли посмотреть, а тут такой вот сюрприз», - сказала женщина, дом которой также подвергся обстрелу.

По данным Совместного центра по контрою и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары наносились из «Градов» и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.