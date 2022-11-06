«Небо освещалось красным»: жители Донецка об обстреле центра города из РСЗО HIMARS
Жители Ленинского района Донецка рассказали корреспонденту «Звезды» об обстреле украинских националистов. Взрывы начали раздаваться один за другим, говорят люди. Большинство из них даже не успели выбежать на улицу и укрылись в своих домах.
«Я сидел в спальне, когда раздался громкий взрыв. Он осветил весь лес за окном. Я слышал четыре взрыва. Каждый раз небо над лесом освещалось красным. Ощущение, что взрывалось в воздухе. Мы пережили не один обстрел, когда падает на землю – это другой звук. Сейчас было что-то необычное», - рассказал один из жителей частного сектора.
Взрывы были такой силы, что стекла в окнах мгновенно превращались в пыль, а крыши с домов просто сносило. Сейчас улицы и дворы в пострадавшем районе завалены бетонными блоками, фрагментами кровли и битым кирпичом.
«Наверно, три раза было. Я уже потом уши закрыла, спряталась. Минут пять посидела, вышла на улицу, а там ничего не видно, пыль и света нет. У меня нет окон, нет крыши, нет сарая и животных - ничего нет. Одни стены стоят, слава Богу. Дома у нас старые», - призналась одна из жительниц Ленинского района.
То, что в результате обстрела боевиков никто не пострадал можно считать чудом. Многие из жителей сейчас пытаются разбирать завалы, чтобы найти уцелевшие ценные вещи.
«Мы были в доме напротив, когда услышали страшный звук, как осыпаются стекла, непонятно что. Я начала звать ребенка, прятаться, укрываться. Бух-бух-бух без конца. Потолок обвалился, стекла вылетели. Когда все успокоилось, мы вышли посмотреть, а тут такой вот сюрприз», - сказала женщина, дом которой также подвергся обстрелу.
По данным Совместного центра по контрою и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары наносились из «Градов» и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.