«Единственные в мире»: Тарасова оценила выступление фигуристок на ЧЕ в Таллине
Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. По сумме двух программ наша спортсменка набрала 259,06 балла.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы, который прошел накануне в Таллине.
«Девочки уникальные, они работают с уникальными тренерами. Такие девочки единственные в мире. Победы будут за ними», - сказала она «Звезде».
Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. По сумме двух программ наша спортсменка набрала 259,06 балла. Второй стала Анна Щербакова (суммарный результат - 237,42 балла), третьей - Александра Трусова (234,36 балла).