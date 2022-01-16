Спорт «Единственные в мире»: Тарасова оценила выступление фигуристок на ЧЕ в Таллине Иван Линдеманн Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. По сумме двух программ наша спортсменка набрала 259,06 балла. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы, который прошел накануне в Таллине. «Девочки уникальные, они работают с уникальными тренерами. Такие девочки единственные в мире. Победы будут за ними», - сказала она «Звезде». Чемпионат Европы выиграла Камила Валиева. По сумме двух программ наша спортсменка набрала 259,06 балла. Второй стала Анна Щербакова (суммарный результат - 237,42 балла), третьей - Александра Трусова (234,36 балла). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика