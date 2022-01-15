Фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на ЧЕ в Таллине

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в одиночном катании на чемпионате Европы, проходящем в Таллине. По сумме двух программ наша спортсменка набрала 259,06 баллов.

Серебро у россиянки Анны Щербаковой (суммарный результат - 237,42 балла). Бронзовая награда досталась также российской фигуристке Александре Трусовой (234,36).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине, установив три новых рекорда мира. Второе и третье места в рамках данного состязания также завоевали российские пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.